ВР звільнила Богатирьову з посади глави МОЗ

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 287 із 335 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

У пояснювальній записці до постанови зазначається, що протягом останнього часу Богатирьова “не забезпечила належної реалізації невід'ємного права кожної людини на рівний та справедливий доступ до охорони здоров'я та якісної і своєчасної медичної допомоги”.

Також у документі сказано, що “мають місце численні корупційні схеми під час здійснення Міністерством охорони здоров'я України державних закупівель фармацевтичної продукції, розтрати бюджетних коштів”.

Автор даного проекту постанови, депутат від «Батьківщини» Павло Петренко, виступаючи на засіданні парламенту, зазначив, що Богатирьова давала вказівки достроково виписувати з лікарень побитих правоохоронцями громадян, щоб проти тих міліціонерів не було підстав порушувати кримінальні справи.

Довідка УНІАН. Екс-Президент Віктор Янукович у лютому 2012 року призначив Богатирьову віце-прем'єр-міністром України - міністром охорони здоров'я України.

У грудні 2012 року Богатирьову було перепризначено міністром охорони здоров'я.