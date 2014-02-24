Добкін заявляє, що буде балотуватися в Президенти
19:25, 24 лютого 2014Політика
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Голова Харківської ОДА Михайло Добкін буде балотуватися на посаду Президента України на найближчих виборах.
Добкін йтиме в Президенти / dozor.kharkov.ua
Як передає кореспондент УНІАН, про це Добкін заявив сьогодні на брифінгу, який проходив в холі харківської міської ради.
“Я прийняв для себе рішення балотуватися на посаду Президента в найближчу виборчу кампанію. Це рішення остаточне. Я зробив для себе свій вибір”, - сказав Добкін.
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Губернатор наголосив, що готовий стати на захист тих, “хто став один на один з хаосом, що насувається на них”.
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