Добкін заявляє, що буде балотуватися в Президенти

Як передає кореспондент УНІАН, про це Добкін заявив сьогодні на брифінгу, який проходив в холі харківської міської ради.

“Я прийняв для себе рішення балотуватися на посаду Президента в найближчу виборчу кампанію. Це рішення остаточне. Я зробив для себе свій вибір”, - сказав Добкін.

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Губернатор наголосив, що готовий стати на захист тих, “хто став один на один з хаосом, що насувається на них”.