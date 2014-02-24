Невідомі взяли штурмом будинок Симоненка у Київської області

Будинок розташований в селищі Горенка Київської області. Лідер Компартії підтвердив ZN.UA, що в будинку знаходяться сторонні.

"Я вже багато разів говорив - це будинок мого сина. 10 років на болоті стояла коробка, і він її потихеньку добудовував".

За словами Симоненка, "на цю хвилину з членів сім'ї ніхто не постраждав".

"Але пам'ятайте: закінчать з нами прийдуть до вас", - наголосив лідер Компартії.

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Нагадаємо, раніше активісти Самооборони взяли під охорону будинок екс-генпрокурора Віктора Пшонки. Маєток залишилося без охорони і є велика ймовірність мародерства. Між тим, пускають всіх бажаючих на екскурсії.

Крім того, Верховна Рада повернула в державну власність резиденції президента України "Межигір'я". Зараз у Києві до Межигір'я організовані регулярні рейси маршрутних таксі від станції метро "Героїв Дніпра".