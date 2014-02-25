В АП зняли всі портрети Януковича

Якщо в п'ятницю в урядовому кварталі «лики» Януковича виносили з кабінетів підпільно, то в понеділок портретів вже майже не залишилося, повідомляють Вести.

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Глава прес-служби АП Андрій Лисенко також підтвердив, що в Адміністрації президента госпслужба зняла зі стін коридорів і кабінетів всі портрети відправленого у відставку глави держави.

«На їх місці, поки що нікого немає - ми не знаємо, кого оберуть новим президентом», - говорив Лисенко.