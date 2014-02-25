В АП зняли всі портрети Януковича
09:35, 25 лютого 2014Політика
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У понеділок чиновники масово почали позбавлятися від портретів Віктора Януковича. Цікаво, що в Генпрокуратурі на смітник історії також відправили фото Віктора Пшонки, а з МВС Віталія Захарченка.
Портрети Януковича відправили на звалище історії / news.nikcity.com
Якщо в п'ятницю в урядовому кварталі «лики» Януковича виносили з кабінетів підпільно, то в понеділок портретів вже майже не залишилося, повідомляють Вести.
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Глава прес-служби АП Андрій Лисенко також підтвердив, що в Адміністрації президента госпслужба зняла зі стін коридорів і кабінетів всі портрети відправленого у відставку глави держави.
«На їх місці, поки що нікого немає - ми не знаємо, кого оберуть новим президентом», - говорив Лисенко.
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