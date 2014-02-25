На Майдані назвали вимоги до членів нового уряду

Про це заявляє Коло довіри Майдану – група громадських активістів, які представляють Автомайдан, медиків, воїнів-афганців, «Правий сектор» тощо. Серед авторів заяви – Сергій Поярков, Ольга Богомолець, Дмитро Ярош, Олег Михнюк , Володимир В'ятрович, Руслана Лижичко, Святослав Вакарчук та інші.

За їхніми критеріями, як передає Радіо Свобода, членами Кабінету міністрів не можуть бути учасники списку ста найбагатших людей країни, керівники органів виконавчої влади та співробітники адміністрації президента, які працювали на посадах з 2010 року.

Читайте такожРосія готова виділити $2млрд Україні, але чекає ясності щодо КабмінуДосвід роботи кандидата в галузі має бути щонайменше сім років, п’ять з яких на керівній посаді. Ця вимога не поширюється на силові відомства – МВС, Міністерство оборони, Службу безпеки.

Претенденти на міністерські пости мають пройти перевірку на непричетність до порушень прав людини і відсутність інформації про корупцію. Самі учасники Кола довіри Майдану на керівні посади не претендують, ідеться в заяві.

Склад нового Кабінету міністрів України має визначити сьогодні Верховна Рада. Фаворитами на посаду прем’єр-міністра вважаються Арсеній Яценюк і Петро Порошенко. У понеділок спікер парламенту Олександр Турчинов назвав економічну ситуацію катастрофічною.