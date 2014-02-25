Кличко хоче бути тільки Президентом, Кабмін його не цікавить

Лідер партії «УДАР» Віталій Кличко підтвердив свій намір балотуватися в Президенти України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Кличко заявив в кулуарах парламенту.

«Так, я буду балотуватися на посаду Президента України. Тому що твердо впевнений, що Україні треба повністю змінювати правила гри. Має бути справедливість. Я знаю точно, що це можна зробити», - зазначив Кличко.

При цьому Кличко заявляє, що не бачить себе в складі нового уряду.

Зокрема, відповідаючи на питання: «чи бачить він себе в новому уряді?», Кличко відповів: «Я себе не бачу».

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При цьому лідер «Удару» запевнив, що уряд буде формуватися за таким основним принципам: професіоналізм і моральні якості.

«Оскільки на сьогоднішній день ситуація в економіці критична і у нас дуже обмежений час, щоб вийти з даної ситуації. І тому, формування уряду буде ключовим принципом, щоб не було такого розуміння, що влада політики захопили. Тому ми запропонували певну частину посад, які будуть в уряді, Народним радам», - зазначив Кличко.

Крім того, відповідаючи на питання, чи має партія «УДАР» певну квоту при формуванні уряду, він завершив: «Квот ніяких немає. Ми розглядаємо посади з точки зору ефективної реалізації виходу з економічної кризи».

Як повідомляв УНІАН, 22 лютого Верховна Рада України призначила позачергові вибори президента на 25 травня 2014 року. З 25 лютого в Україні стартувала передвиборча кампанія.

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Як повідомляв УНІАН, 22 лютого Верховна Рада прийняла постанову "Про самоусунення Президента України від виконання конституційних повноважень".

Цією постановою призначаються позачергові вибори Президента на 25 травня 2014 року.

Виборча кампанія з дострокових президентських виборів в Україні стартувала сьогодні, 25 лютого.