Верховна Рада розійшлася до четверга
14:38, 25 лютого 2014Політика
0 0
Голова Верховної Ради України Олександр Турчинов оголосив перерву у роботі парламенту до четверга, 27 лютого.
Рада повернеться до роботи в четвер
Як передає кореспондент УНІАН, про це спікер сказав після ухвалення постанови про призначення виборів у Києві.
Читайте такожРада просить суд у Гаазі покарати Януковича
“Є пропозиції до четверга, до 10 години, зробити перерву в нашому засіданні з тим, щоб розпочати у четвер о 10 годині з рішення по формуванню коаліції та уряду. Після цього будуть проголосовані всі закони”, - сказав Турчинов.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter