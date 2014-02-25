Верховна Рада розійшлася до четверга

Як передає кореспондент УНІАН, про це спікер сказав після ухвалення постанови про призначення виборів у Києві.

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“Є пропозиції до четверга, до 10 години, зробити перерву в нашому засіданні з тим, щоб розпочати у четвер о 10 годині з рішення по формуванню коаліції та уряду. Після цього будуть проголосовані всі закони”, - сказав Турчинов.