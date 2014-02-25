Священики різних конфесій освятили приміщення ВР

Сьогодні священики різних конфесій принесли до будівлі Верховної Ради України Поклонний хрест, який 2004 року освятив Папа Іван Павло II для особливої місії – нести мир у світі. Про це повідомляє Релігійно-інформаційна служба України (РІСУ).

Від того часу святиня відвідала вже 34 столиці світу та гарячі точки для несення послання миру і милосердя.

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З цим хрестом відправлено молебень, після чого відбулося освяченням будівлі Верховної Ради України. Самооборона, яка охороняє будинок ВР, впустила представників різних конфесій для освячення будівлі парламенту, щоб тут, за словам священиків, приймалися вірні та справедливі, доленосні рішення, щоб у цих стінах депутати працювали по-новому.