У Луцьку з'явилася площа Героїв Майдану

Як передає кореспондент УНІАН, за таке рішення проголосувало 45 депутатів з 45 присутніх. Площа матиме нову назву з 1 березня 2014 року.

Окрім цього рада рекомендувала виконавчому комітету перейменувати зупинку громадського транспорту біля площі на зупинку «Героїв Майдану».

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В місті на Меморіалі Слави також планують протягом 2014 року встановити пам’ятний знак на честь загиблих учасників акцій протесту та облаштувати на одній з вулиць капличку на честь Героїв Майдану та Небесної сотні.