У Луцьку з'явилася площа Героїв Майдану
12:46, 26 лютого 2014Політика
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Луцька міська рада назвала площу біля місцевого РАЦСу на честь Героїв Майдану.
Площа біля РАЦСу отримала назву "Героїв Майдану" / volynnews.com
Як передає кореспондент УНІАН, за таке рішення проголосувало 45 депутатів з 45 присутніх. Площа матиме нову назву з 1 березня 2014 року.
Окрім цього рада рекомендувала виконавчому комітету перейменувати зупинку громадського транспорту біля площі на зупинку «Героїв Майдану».
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В місті на Меморіалі Слави також планують протягом 2014 року встановити пам’ятний знак на честь загиблих учасників акцій протесту та облаштувати на одній з вулиць капличку на честь Героїв Майдану та Небесної сотні.
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