У Вінниці з’явилась площа Героїв Майдану
11:59, 21 лютого 2014Політика
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Вінницькі депутати вирішили увічнити пам'ять загиблих героїв Майдану в Києві.
У Вінниці площа Радянська перейменована у площу Героїв Майдану.
Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення одноголосно прийнято 21 лютого депутатами під час позачергової сесії міської ради.
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«Перейменувати площу Рядянську в м.Вінниці на площу Героїв Майдану», - сказано у рішенні міськради.
Дане рішення прийнято з метою увіковічнення пам’яті загиблих героїв Майдану у Києві.
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