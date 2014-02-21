У Вінниці з’явилась площа Героїв Майдану

Вінницькі депутати вирішили увічнити пам'ять загиблих героїв Майдану в Києві.

У Вінниці площа Радянська перейменована у площу Героїв Майдану. Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення одноголосно прийнято 21 лютого депутатами під час позачергової сесії міської ради. Читайте такожОновлений список загиблих під час сутичок в Києві «Перейменувати площу Рядянську в м.Вінниці на площу Героїв Майдану», - сказано у рішенні міськради. Дане рішення прийнято з метою увіковічнення пам’яті загиблих героїв Майдану у Києві.

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