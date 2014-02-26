Кернес анонсував наступний з’їзд ПР

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції після сесії Харківської міської ради сказав журналістами мер Харкова, керівник міської організації Партії регіонів Геннадій Кернес.

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«Ми очікуємо всеукраїнського з’їзду Партії регіонів, який анонсований від 3 до 7 березня в місті Донецьк. Відповідно, ми будемо там виступати зі своєю позицією. Тому що сотні тисяч членів Партії регіонів, які вірили в ті ідеї, ті програми, не можуть бути обмануті кон’юнктурними нашими бажаннями та рішеннями», - сказав Кернес.

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Він також наголосив, що на сьогодні немає жодної заяви про вихід із фракції Партії регіонів у Харківській міській раді, однак якщо такі заяви з’являться, вони будуть озвучені на черговій сесії.