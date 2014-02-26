ЄС усе ще працює над санкціями проти колишніх українських можновладців - Ештон
Європейський Союз усе ще працює над запровадженням санкцій проти колишніх українських можновладців, причетних до насильства щодо активістів Майдану, але останні події в Україні матимуть вплив на ці заходи з боку ЄС.
Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це на брифінгу в Єврокомісії заявила Майя Косьянчич, речниця Верховного представника ЄС із зовнішньої та безпекової політики Кетрін Ештон.
"Санкції - це те, що зараз обговорюється у Раді ЄС. Ви знаєте про політичне рішення минулого тижня щодо санкцій. Зрозуміло, що розвиток подій пішов уперед з того часу, і звичайно, це матиме вплив на роботу, яка нині проводиться. Отже, зараз ми перебуваємо на цій стадії", - сказала Косьянчич.
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Як повідомляв УНІАН, 20 лютого Рада ЄС на рівні міністрів закордонних справ ухвалила рішення про запровадження санкцій проти українських можновладців у вигляді візових обмежень та замороження фінансових активів, а також ухвалила рішення про ембарго на постачання обладнання, яке може бути використане для внутрішніх репресій.