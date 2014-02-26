У Путіна кажуть, що Януковича в підмосковному санаторії не помічали
В управлінні справами президента РФ немає інформації про те, що Віктор Янукович, звільнений Верховною Радою з посади президента України, нібито перебуває в підмосковній Барвисі
"Ми не володіємо інформацією про перебування Януковича в санаторії "Барвиха" управсправами президента", - сказав РИА Новости прес-секретар управління справами Віктор Хрєков.
Раніше прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що у нього немає ніякої інформації про місце перебування Януковича.
Читайте такожЯнуковича та Захарченка оголосили у міжнародний розшукВерховна Рада 22 лютого ухвалила постанову про відсторонення Януковича від посади президента України і призначила на 25 травня президентські вибори. Місце перебування Януковича досі невідомо. У середу його оголосили в міжнародний розшук.
Деякі ЗМІ писали, що він нібито перебуває в Росії. Агентство РБК, зокрема, з посиланням на свої джерела повідомило, що Януковича бачили в московському готелі "Україна", а потім в Барвисі, де розташований ФДБЗ "Клінічний санаторій "Барвиха" управління справами президента Росії.