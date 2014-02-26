У Путіна кажуть, що Януковича в підмосковному санаторії не помічали

"Ми не володіємо інформацією про перебування Януковича в санаторії "Барвиха" управсправами президента", - сказав РИА Новости прес-секретар управління справами Віктор Хрєков.

Раніше прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що у нього немає ніякої інформації про місце перебування Януковича.

Читайте такожЯнуковича та Захарченка оголосили у міжнародний розшукВерховна Рада 22 лютого ухвалила постанову про відсторонення Януковича від посади президента України і призначила на 25 травня президентські вибори. Місце перебування Януковича досі невідомо. У середу його оголосили в міжнародний розшук.

Деякі ЗМІ писали, що він нібито перебуває в Росії. Агентство РБК, зокрема, з посиланням на свої джерела повідомило, що Януковича бачили в московському готелі "Україна", а потім в Барвисі, де розташований ФДБЗ "Клінічний санаторій "Барвиха" управління справами президента Росії.