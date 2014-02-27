Кандидатуру Яценюка на пост прем'єра Майдан зустрів вигуками "Кулю в лоб"

Очолити уряд запропоновано Арсенію Яценюку, передає Радіо Свобода.

Зокрема, схвально відгукнулись про Андрія Парубія, Дмитра Булатова й Тетяну Чорновол. А оголошення Арсенія Яценюка чи Арсена Авакова викликали свист і осудливі вигуки.

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Частину імен вислухали мовчки. Це стосується Олександра Шлапака та Остапа Семерака.

Цей склад уряду має бути винесений завтра на голосування до Верховної Ради.

Сам Яценюк заявляв, що запропонований Раді Всеукраїнського об’єднання «Майдан» склад уряду розглядався протягом трьох днів, і в остаточному підсумку всі кандидатури були підтримані одноголосно.