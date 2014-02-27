Глава МЗС Польщі визнав помилкою скасування закону про мови в Україні

"Український парламент зробив, як я вважаю, помилку кілька днів тому, скасувавши закон про регіональні мови. Український парламент повинен подавати чіткі сигнали етнічним меншинам про те, що їм раді, що вони будуть частиною нової України", - заявив Сікорський в інтерв'ю CNN.

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Крім того, він зазначив, що Україна є членом Ради Європи і повинна виконувати прийняті в Раді норми про захист меншин, пише РИА Новости.

Минулої неділі Верховна Рада визнала таким, що втратив чинність закон 2012 року про засади державної мовної політики. Ініційований Партією регіонів закон передбачав можливість офіційної двомовності в регіонах, де чисельність представників нацменшин перевищує 10%.