Яценюк планує скоротити витрати на чиновників

Як передає кореспондент УНІАН, про це Яценюк заявив на засіданні парламенту.

Яценюк наголосив, що уряд зобов'язаний вжити невідкладних заходів скорочення видатків державного бюджету на утримання органів державної влади.

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“Починаючи з того, що жоден український чиновник, після формування уряду, не має права користуватися чартерними літаками і різного роду пільгами, і закінчуючи тим, що члени КМУ, представники органів державної виконавчої влади і органів на місцях повинні забути про персональні автомобілі, повинні забути про персональні пільги і повинні усвідомити те, що в Україні вводиться найжорсткіша за всю історію української фінансової системи система контролю і скорочення бюджетних витрат”, - сказав Яценюк.