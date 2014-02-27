Яценюк відкрив засідання нового Кабміну

Як передає кореспондент УНІАН, на засідання нового Кабінету міністрів прибули всі призначені міністри.

Після оголошення про прихід Яценюка міністри встали, щоб привітати його на знак поваги. Проте Яценюк звернувся до всіх присутніх надалі не вставати.

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Першим дорученням Яценюка міністрам було - негайно взяти під контроль ситуацію в їхніх відомствах.