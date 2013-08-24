Експерти: прихід опозиції до влади не змінить ситуацію

Таку думку висловили українські експерти в ході експертного опитування «Оцінка політичної ситуації в Україні напередодні святкування 22-ї річниці Незалежності», проведеного Агентством стратегічних комунікацій Res Publica.

У переданих УНІАН результатах дослідження наголошується, що опитані експерти негативно оцінюють проведення в Україні реформ чинною владою – жоден з них не вказав, що реформи вдалося реалізувати повною мірою. Так, 53,4% респондентів вважають, що владі зовсім не вдалося реалізувати заявлені реформи, а 33,3% - що вдалося частково. 13,3% заявили, що ще рано давати такі оцінки.

З іншого боку, на думку експертів, прихід до влади опозиційних сил істотно не вплине на ситуацію. Так, 40% переконані, що ситуація в країні не зміниться. 23,3% - що ситуація погіршиться. 20% вважають, що з перемогою опозиції ситуація в Україні поліпшиться. 16,7% респондентів не змогли дати свого прогнозу.

Серед чинників, що впливають на розвиток України, експерти назвали: наявність професійної команди влади - 26,7%, особа керівника держави - 13,3%, вибір ефективної стратегії розвитку і геополітичний вибір країни - по 10% відповідно. Також 13,3% респондентів таким чинником назвали вдалий збіг обставин. 26,7% опитаних вважають, що на розвиток країни впливають інші чинники.

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В опитуванні, проведеному 19-22 серпня 2013 року, взяли участь такі експерти: Віталій Бала (політолог, політтехнолог, директор Агентства моделювання ситуацій); Артем Біденко (політолог, експерт з рекламних комунікацій); Денис Богуш (політтехнолог, президент компанії BohushCommunications); Кость Бондаренко (політолог, голова правління Інституту української політики і Фонду «Українська політика»); Олександр Булавін (політтехнолог); Павло Булгак (журналіст, політичний експерт); Петро Бурковський (політолог, експерт Школи політичної аналітики при Києво-Могилянській академії); Сергій Гайдай (політтехнолог, директор із стратегічного планування соціально-інжинірингового агентства «Гайдай.Ком»); Олексій Гарань (політолог, професор кафедри політології Києво-Могилянської академії); Олексій Голобуцький (політтехнолог, заступник директора Агентства моделювання ситуацій); Дмитро Джангіров (політолог, політтехнолог); Ігор Жданов (політолог, президент аналітичного центру «Відкрита політика»); Євген Копатько (соціолог, голова компанії «ResearchandBrandingGroup»); Павло Кругляковський (політтехнолог); Віталій Кулик (політичний експерт, директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства); Анатолій Луценко (політтехнолог, директор компанії «GMT Group»), Магда Євген (політичний оглядач); Ярослав Макітра (політтехнолог); Костянтин Матвієнко (політолог, експерт Корпорації стратегічного консалтингу «Гардарика»); Микола Михальченко (політолог, соціолог, завідувач відділу Інституту політичних та етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України); Ерик Найман (економіст, фінансовий аналітик); В’ячеслав Піховшек (політичний аналітик); Олег Покальчук (соціальний психолог); Володимир Поляков (політтехнолог); Дмитро Столярчук (політичний експерт, директор комунікаційної компанії «Агентство медіастратегій»); Василь Стоякін (політолог, політтехнолог, директор «Центру політичного маркетингу»); Сергій Таран (політолог, голова правління Центру соціологічних і політологічних досліджень «Соціовимір»); Олег Устенко (економіст, виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера); Євген Філіндаш (політолог); Володимир Цибулько (політолог).