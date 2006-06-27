Верховна Рада не може розпочати роботу
10:23, 27 червня 2006Політика
1116
Регіони блокують всі підходи до президії
Станом на 10.10 засідання Верховної Ради України так і не розпочалось.
Як передає кореспондент УНІАН, фракція Партії регіонів продовжує блокувати всі підходи до президії та трибуну.
Також ряд депутатів продовжують знаходитись в секторі, де знаходиться система “Рада”.
Представники інших фракцій спостерігають за цим зі своїх робочих місць.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні «регіонали» заблокували роботу парламенту, вимагаючи виконати їхні умови, висунуті 26 червня в ультиматумі, зокрема, щодо обрання спікера парламенту, керівників комітетів ВР, депутатів-сумісників та інші.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter