Верховна Рада не може розпочати роботу

Станом на 10.10 засідання Верховної Ради України так і не розпочалось.

Як передає кореспондент УНІАН, фракція Партії регіонів продовжує блокувати всі підходи до президії та трибуну.

Також ряд депутатів продовжують знаходитись в секторі, де знаходиться система “Рада”.

Представники інших фракцій спостерігають за цим зі своїх робочих місць.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні «регіонали» заблокували роботу парламенту, вимагаючи виконати їхні умови, висунуті 26 червня в ультиматумі, зокрема, щодо обрання спікера парламенту, керівників комітетів ВР, депутатів-сумісників та інші.