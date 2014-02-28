ВР звернулася до держав Будапештського меморандуму щодо гарантій безпеки України

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідну постанову проголосували 230 народних депутатів із 314, зареєстрованих у сесійній залі.

У зверненні зазначається, що в обмін на ядерне роззброєння України (добровільне знищення понад 2000 стратегічних ядерних боєзарядів, які Україна успадкувала від СРСР, та приєднання України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї як держави, що не володіє ядерною зброєю), Україна в Меморандумі про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (Будапештському меморандумі) від 1994 року отримала гарантії своєї безпеки.

Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки у Будапештському меморандумі підтвердили Україні свої зобов'язання поважати незалежність і суверенітет та існуючі кордони України, наголошується у зверненні ВР.

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Також, як вказують народні депутати, держави-гаранти підтвердили свої зобов'язання утримуватися від загрози силою чи її використання проти територіальної цілісності чи політичної незалежності України, і що ніяка їхня зброя ніколи не буде використовуватися проти України.

Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії і США зобов’язалися утримуватись від економічного тиску, спрямованого на те, щоб підкорити своїм інтересам здійснення Україною прав, притаманних її суверенітету, і таким чином отримати будь-які переваги.

Крім того, держави-гаранти у Будапештському меморандумі зобов’язались проводити консультації у випадку виникнення ситуації, внаслідок якої постає питання стосовно їх зобов’язань, нагадує парламент.

У цьому зв‘язку Верховна Рада України висловлює занепокоєння останніми подіями в Автономній Республіці Крим, у тому числі інформацією про можливе зовнішнє втручання, що стало б прямим порушенням зобов‘язань за Меморандумом.

Зокрема, як констатують народні депутати України, після того, як Верховна Рада АРК 26 лютого 2014 року відмовилася розглядати сепаратистські ініціативи, збройне терористичне угрупування, яке діє під прапорами Російської Федерації, 27 лютого захопило приміщення Верховної Ради Автономної Республіки Крим та Кабінету міністрів Автономної Республіки Крим.

Відзначається, що 28 лютого мали місце спроби захоплень з боку невідомих озброєних бійців аеропорту в м. Сімферополі та аеропорту «Бельбек» поблизу Севастополя на території Автономної Республіки Крим.

Крім того, Верховна Рада України висловлює стурбованість з приводу проведення цими ж днями Російською Федерацією масштабних військових навчань і передислокації військ у прикордонних з Україною регіонах.

Також протягом останнього часу мали місце непоодинокі випадки пересування бойової техніки Чорноморського флоту РФ територією України, які не погоджувалися з українською стороною, підкреслюється у зверненні.

"Водночас численні дії Російської Федерації, зокрема створення штучних бар‘єрів у двосторонній торгівлі з Україною, мають підстави кваліфікуватися як порушення пункту 3 Меморандуму, відповідно до якого держави-гаранти зобов’язалися утримуватись від економічного тиску, спрямованого на те, щоб підкорити своїм власним інтересам здійснення Україною прав, притаманних її суверенітету", - йдеться у зверненні.

У зв’язку з такими діями Верховна Рада України вимагає від Російської Федерації припинити кроки, які мають ознаки зазіхань на державний суверенітет і територіальну цілісність України, у тому числі відмовитися від підтримки сепаратизму в Україні у будь-якій формі.

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Зі свого боку, Верховна Рада України наголошує, що всі громадянські права громадян України російської національності, гарантовані Конституцією України та міжнародними зобов’язаннями України, в тому числі мовні, є і будуть надалі повністю і неухильно дотримані в Україні.

Крім того, ВР вимагає від усіх держав-гарантів відповідно до Будапештського меморандуму практичними діями підтвердити закріплені в Меморандумі зобов'язання поважати незалежність і суверенітет та існуючі кордони України, підтвердити зобов'язання утримуватися від загрози силою чи її використання проти територіальної цілісності чи політичної незалежності України, і що ніяка їхня зброя ніколи не буде використовуватися проти України.

ВР також закликає учасників Меморандуму провести негайні консультації з Україною для зняття напруги та відновлення атмосфери взаємної довіри.

Крім того, український парламент вимагає від держав-гарантів відповідно до Будапештського меморандуму підтримати здійснення Радою безпеки ООН моніторингу ситуації в окремих регіонах України, зокрема в Автономній Республіці Крим, як такої, що може становити загрозу міжнародному миру та безпеці. У разі її ескалації вимагає від держав-гарантів домагатися негайних дій з боку Ради безпеки ООН з метою надання допомоги Україні як державі-учасниці Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, що не володіє ядерною зброєю, у тому числі з урахуванням попереднього розгляду цього питання, за результатами якого була прийнята заява голови Ради безпеки ООН від 20 липня 1993 року.

Також ВР запрошує до України спеціальні місії під егідою ОБСЄ та Ради Європи для перевірки належного дотримання прав громадян України всіх національностей і конфесій в Автономній Республіці Крим та інших регіонах України.

Парламент також звертається до Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй з пропозицією скликати засідання для розгляду зазначених проблем в контексті заяви Ради безпеки ООН від 20 липня 1993 року.