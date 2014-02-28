В аеропорту Сімферополя помітили кілька десятків автоматників

Кілька десятків людей без розпізнавальних знаків і з автоматами переміщаються територією міжнародного аеропорту «Сімферополь», незважаючи на це, держпідприємство працює в штатному режимі - відправляє й приймає літаки, передає кореспондент УНІАН.

"Пасажири є, літаки літають, таксисти стоять, територією ходять невідомі з автоматами", - повідомили агентству очевидці.

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Крім того, в аеропорту присутня група людей із георгіївськими стрічками. Всі вони говорять, що охороняють територію.

Про те, що аеропорт працює в штатному режимі, свідчить он-лайн табло на сайті підприємства.

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Як повідомляв УНІАН, 27 лютого невідомі зі зброєю захопили будівлі Верховної ради та Ради міністрів АР Крим у центральній частині Сімферополя.

За інформацією прес-секретаря аеропорту «Сімферополь» Ігоря Стратілаті, сьогодні вночі на територію аеропорту ввірвалися близько 50 осіб із російськими прапорами. Вони спробували захопити будівлю, вирішивши, що там нібито висадився "український десант". Як з'ясувалося згодом, вони розібралися, "вибачилися й пішли".

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Сьогодні директор із виробництва аеропорту Євген Плаксін також повідомив УНІАН, що аеропорт "Сімферополь" повністю функціонує в штатному режимі.

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков розцінює як озброєне вторгнення Росії й окупацію блокування роботи аеропорту «Бельбек» під Севастополем і перебування людей із автоматами в аеропорту "Сімферополь".