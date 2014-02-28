Аеропорт "Сімферополь" працює в штатному режимі

"В жодній режимній зоні аеропорту сторонніх осіб не спостерігається, робота продовжується в штатному режимі, рейси виконуються за планом, затримок немає", - повідомив Плаксін.

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Як повідомляв УНІАН, за інформацією прес-секретаря аеропорту Ігоря Стратілаті, в ніч на п'ятницю на територію аеропорту ввірвалися близько 50 осіб із російськими прапорами. Вони спробували захопити будівлю, вирішивши, що там нібито висадився "український десант". Як з'ясувалося згодом, вони розібралися, "вибачилися й пішли".

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Довідка УНІАН. Міжнародний аеропорт «Сімферополь» має в своєму розпорядженні дві злітно-посадкові смуги, повний комплекс аеродромних, інженерних, радіо- і світлотехнічних систем для забезпечення повної безпеки польотів усіх типів пасажирських і вантажних повітряних суден, сучасними системами з організації управління повітряним рухом.

В аеропорту знаходяться представництва таких авіакомпаній: НАК Узбекистану, "Аерофлот", "ГТК Росія", "АероСвіт", "Міжнародні авіалінії України", "S7 (Сибір)", "Турецькі авіалінії", "АрмАвіа", "Донбас", "Марс РК", Windrose, "Ель-Аль".