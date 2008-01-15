Міністр юстиції матиме спеціального антикорупційного заступника

Міністерство юстиції ініціює запровадження антикорупційної експертизи законодавства, як окремого напрямку експертизи, що здійснюватиметься Міністерством юстиції.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту, про це заявив міністр юстиції Микола ОНІЩУК під час офіційного представлення колективу Міністерства юстиції новопризначеного заступника міністра Андрія БОГДАНА, який очолить антикорупційний напрямок діяльності міністерства.

За словами М.ОНІЩУКА, Мін‘юст аналізуватиме усі нормативно-правові акти, як чинні, так і ті, що ухвалюватимуться в державі надалі, з метою виявлення причин, які породжують корупцію. Насамперед, аналізуватимуться акти матеріального та процесуального права.

Крім того, серед завдань в антикорупційній сфері, якими опікуватиметься Мін‘юст, і які мають бути реалізовані вже протягом поточного року, міністр назвав також створення національного антикорупційного органу. Передбачається, що представники майбутнього органу будуть делеговані в усі органи влади для профілактики та боротьби із корупцією.

Разом з тим, міністр висловив сподівання, що Міністерство юстиції виступатиме координатором антикорупційної діяльності в державі. М.ОНІЩУК наголосив, що проблема боротьби з корупцією є загальнонаціональною і потребує об‘єднання зусиль усіх зацікавлених органів та гілок влади.