Американський сенатор приїхав до Ющенка, Тимошенко, опозиції та бізнесменів
07:41, 15 січня 2008Політика
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Візит Річарда Лугара триватиме 15-16 січня
Сенатор США, голова сенатського комітету з міжнародних справ Річард ЛУГАР перебуватиме в Україні 15 та 16 січня.
|Сенатори Річард Лугар (зліва) і Барак Обама на складі боєприпасів Донецького казенного заводу хімічних виробів, 30 серпня 2005 р.
О 10:00 16 січня у резиденції посла США в Україні по вул. Покровській 5, що на Подолі, Р.ЛУГАР проведе прес-конференцію.
З питань акредитації на прес-конференцію звертатися в прес-службу Посольства США за тел. 490-4090 або 490-4129 до 18:00 вівторка, 15 січня.
75-річний республіканець Річард Лугар - один з найдосвідченіших сенаторів США. Вперше він був обраний до Сенату 1976 року і досі не програв жодних з перевиборів.
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