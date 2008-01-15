Американський сенатор приїхав до Ющенка, Тимошенко, опозиції та бізнесменів

Сенатор США, голова сенатського комітету з міжнародних справ Річард ЛУГАР перебуватиме в Україні 15 та 16 січня.

Як повідомили УНІАН у Відділі преси, освіти і культури посольства США, Р.ЛУГАР планує зустрітися у Києві з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ, прем’єр-міністром Юлією ТИМОШЕНКО, урядовцями, представниками опозиції та ділових кіл. У ході зустрічей планується обговорити актуальні питання американсько-українських відносин.

О 10:00 16 січня у резиденції посла США в Україні по вул. Покровській 5, що на Подолі, Р.ЛУГАР проведе прес-конференцію.

З питань акредитації на прес-конференцію звертатися в прес-службу Посольства США за тел. 490-4090 або 490-4129 до 18:00 вівторка, 15 січня.

75-річний республіканець Річард Лугар - один з найдосвідченіших сенаторів США. Вперше він був обраний до Сенату 1976 року і досі не програв жодних з перевиборів.