Турчинов ветує рішення про скасування закону про мови - Куніцин
22:40, 28 лютого 2014Політика
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В.о. президента України Олександр Турчинов не буде вводити в силу рішення парламенту про скасування закону про мови.
Турчинов ветує рішення про скасування закону про мови - Куніцин
Про це в ефірі кримського телеканалу ATR заявив новопризначений представник президента в Криму Сергій Куніцин.
"Вдалося переконати керівників держави - буде накладено вето на закон про мови. Новий закон про мови буде внесено", - сказав він.
Нагадаємо, Верховна Рада України 23 лютого визнала таким, що втратив чинність, закон про основи державної мовної політики " від 3 липня 2012 року. Цей закон передбачав можливість офіційної двомовності в регіонах, де чисельність нацменшин перевищує 10%.
Скасування мовного закону викликало хвилю невдоволення в ряді регіонів країни.
27 лютого Олександр Турчинов доручив створити робочу групу для невідкладної пїдготовки нового закону про мови.
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