Турчинов ветує рішення про скасування закону про мови - Куніцин

Про це в ефірі кримського телеканалу ATR заявив новопризначений представник президента в Криму Сергій Куніцин.

"Вдалося переконати керівників держави - буде накладено вето на закон про мови. Новий закон про мови буде внесено", - сказав він.

Нагадаємо, Верховна Рада України 23 лютого визнала таким, що втратив чинність, закон про основи державної мовної політики " від 3 липня 2012 року. Цей закон передбачав можливість офіційної двомовності в регіонах, де чисельність нацменшин перевищує 10%.

Скасування мовного закону викликало хвилю невдоволення в ряді регіонів країни.

27 лютого Олександр Турчинов доручив створити робочу групу для невідкладної пїдготовки нового закону про мови.