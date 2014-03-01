Ведуча "5 каналу" стала заступником секретаря РНБО

Ведуча "5 каналу" Вікторія Сюмар призначена заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

Відповідний указ підписав в. о. президента Олександр Турчинов. Як повідомляв УНІАН, 28 лютого Олександр Турчинов затвердив персональний склад РНБО. До складу РНБО входять: виконувач обов'язків Президента України, голова ВР, голова Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов; міністр внутрішніх справ Арсен Аваков; голова Служби зовнішньої розвідки України Віктор Гвоздь; виконувач обов'язків міністра закордонних справ України Андрій Дещиця; голова Національного банку України (за згодою) Степан Кубів; виконувач обов'язків генерального прокурора України (за згодою) Олег Махніцький; голова Служби безпеки України Валентин Наливайченко; секретар РНБО Андрій Парубій; міністр юстиції Павло Петренко; виконувач обов'язків міністра оборони Ігор Тенюх; міністр фінансів Олександр Шлапак; перший віце-прем'єр-міністр Віталій Ярема; прем'єр-міністр Арсеній Яценюк.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter