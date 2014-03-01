Аваков призначив нового керівника міліції Криму

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв'язків з громадськістю Міністерства внутрішніх справ України.

Також зазначається, що міністр внутрішніх справ Арсен Аваков задовольнив рапорт попереднього начальника Головного управління МВС в Криму Валерія Радченка про звільнення з органів внутрішніх справ.

У той же час, як відзначають в УСО, оскільки у відповідності з вимогами Конституції АРК передбачено погодження при призначенні та звільненні керівника міліції Криму з Верховною Радою АР Крим та Радою міністрів АР Крим, матеріали про звільнення від посади Радченко і призначення на посаду Авруцкого Міністерством внутрішніх справ направлено для відповідного погодження.

До отримання узгодження та з метою забезпечення керованості підрозділів міліції Криму тимчасово призначений виконуючим обов'язки начальника Головного управління МВС України в Автономній Республіці Крим полковник міліції Авруцький, йдеться в повідомленні.

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«Тому звинувачення С.Аксенова з приводу недотримання МВС Конституції АР Крим, Закону України «Про міліцію» про порядок призначення керівника міліції Криму - безпідставні. МВС у своїй діяльності чітко дотримується вимог Конституції України та АР Крим, законів і підзаконних актів України», - підкреслили в МВС.