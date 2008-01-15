Сьогоднішнє засідання Верховної Ради розпочалося колядкою «Ой радуйся, земле».

Як передає кореспондент УНІАН, голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК зазначив, що привітати депутатів прийшов хор Апарату ВР України.

Хор колядував із трибуни ВР України. А.ЯЦЕНЮК сказав, що «кажуть як почнеш Новий рік, так його і проведеш». Він додав, що «початок оптимістичний».