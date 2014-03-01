У Харкові прихильники міської влади захопили ОДА

У Харкові учасники мітингу на підтримку міської влади захопили будівлю обласної державної адміністрації, де були забарикадовані активісти Євромайдану.

Як передає кореспондент УНІАН, молоді люди з георгіївськими стрічками увірвалися до приміщення ОДА.

У внутрішньому дворі ОДА чути вибухи та дзвін розбитого скла.

Зараз працівники міліції із натовпу витягнули молодого хлопця без свідомості.

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Учасники штурму скандують “Харків!”. Працівники міліції не втручаються у події.

Підполковник міліції на питання кореспондента УНІАН, чому міліціонери не запобігають конфлікту, попросив його не займати.

На вулиці Сумській перед будівлею ОДА зараз зібралося кільки тисяч людей. Вони тримають прапори Росії, України та Радянського Союзу.

У цей час штурм облдержадміністрації продовжується через інші входи у внутрішньому дворі.