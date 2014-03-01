Рада Федерації РФ: Янукович підтримує звернення Криму до Росії про допомогу

17:20, 01 березня 2014
Політика
2 0

За словами голови комітету Ради Федерації з конституційного законодавства Андрія Клішаса, до Ради Федерації надійшла заява Януковича.

Янукович поддерживает обращение Крыма к России о помощи - Совет Федерации РФ

Президент України Віктор Янукович підтримує звернення Криму до Росії за допомогою, пише ИТАР-ТАСС.

Про це повідомив сьогодні голова комітету Ради Федерації з конституційного законодавства Андрій Клішас, посилаючись на заяву Януковича, що надійшла до Ради Федерації.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter