Рада Федерації РФ: Янукович підтримує звернення Криму до Росії про допомогу

За словами голови комітету Ради Федерації з конституційного законодавства Андрія Клішаса, до Ради Федерації надійшла заява Януковича.

Президент України Віктор Янукович підтримує звернення Криму до Росії за допомогою, пише ИТАР-ТАСС. Про це повідомив сьогодні голова комітету Ради Федерації з конституційного законодавства Андрій Клішас, посилаючись на заяву Януковича, що надійшла до Ради Федерації.

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