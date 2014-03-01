Рада Федерації РФ: Янукович підтримує звернення Криму до Росії про допомогу
17:20, 01 березня 2014Політика
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За словами голови комітету Ради Федерації з конституційного законодавства Андрія Клішаса, до Ради Федерації надійшла заява Януковича.
Янукович підтримує звернення Криму до Росії про допомогу - Рада Федерації РФ
Президент України Віктор Янукович підтримує звернення Криму до Росії за допомогою, пише ИТАР-ТАСС.
Про це повідомив сьогодні голова комітету Ради Федерації з конституційного законодавства Андрій Клішас, посилаючись на заяву Януковича, що надійшла до Ради Федерації.
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