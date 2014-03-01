Донецька міська рада хоче провести референдум

"Підтримати ініціативи жителів Донецької області виражених на мітингах, що проводяться в м. Донецьку. Підтримати ініціативу про проведення референдуму на території Донецької області про подальшу долю Донбасу і звернутися до Депутатам Донецької обласної ради про негайне призначення вищевказаного референдуму", - йдеться в тексті.

Прийняли одноголосно, передає Еспресо.

В даний час всі депутати міської ради відправляються на площу, щоб зачитати мітингувальникам тест цього рішення.