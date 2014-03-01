Донецька міська рада хоче провести референдум
17:26, 01 березня 2014Політика
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Донецький міська рада підтримала мітингувальників і зажадав негайно призначити референдум про подальшу долю Донбасу, - про це йдеться у рішенні екстреної сесії Донецької міської ради
"Підтримати ініціативи жителів Донецької області виражених на мітингах, що проводяться в м. Донецьку. Підтримати ініціативу про проведення референдуму на території Донецької області про подальшу долю Донбасу і звернутися до Депутатам Донецької обласної ради про негайне призначення вищевказаного референдуму", - йдеться в тексті.
Прийняли одноголосно, передає Еспресо.
В даний час всі депутати міської ради відправляються на площу, щоб зачитати мітингувальникам тест цього рішення.
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