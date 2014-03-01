Сімферополь взяли під охорону народні дружини

У Сімферополі під стінами Ради міністрів АРК формуються колони народних дружинників, повідомляє Кримське інформаційне агентство.

Міцні чоловіки, серед яких колишні військовослужбовці та афганці, взяли на себе функції підтримання громадського правопорядку в місті. Вони позмінно патрулюватимуть міські квартали, щоб оперативно припиняти будь-які правопорушення.

Читайте такожУ Сімферополі невідомі захопили Будинок профспілок та повідомили про прес-конференцію

Крім того, на площі Леніна пройшов мітинг. Присутні тримали в руках прапори АРК і Росії. Вони скандували: «Крим - одна сім'я!», «Сімферополь - Крим - Росія», «Фашизм не пройде!». Активісти пронесли три великих розгорнутих російських прапора центральними вулицями міста.