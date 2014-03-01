У Європі вважають, що ОБСЄ "фактично вже нема" - джерело

Як повідомляє дипломатичне джерело Еспресо.TV, судячи з настроїв у західних столицях, нинішня агресія РФ проти України не лише стала приводом для перетворення "Великої Вісімки" назад у "Велику Сімку", але й остаточно позбавила сенсу існування Організацію безпеки й співробітництва в Європі. Річ у тім, що РФ, будучи одною з провідних її учасниць, гарантовано заблокує її роботу в тому, що стосується української тематики.

За словами джерела, "ОБСЄ фактично вже нема - пора писати некролог". Негайно потрібен новий договір із європейської безпеки, й відповідно, ефективні механізми її дотримання.

Читайте такожРада ЄС на рівні голів МЗС збирається на екстрене засідання в понеділок - ЕштонТе саме можна сказати й про ООН, де Росія як один із співзасновників є постійним учасником Ради Безпеки, наділеним правом вето.Таким чином, зазначає джерело, наразі єдиною більш-менш ефективною глобальною системою безпеки лишається НАТО. І саме до нього найдоцільніше апелювати Києву в даній ситуації, вважає дипломат.