Українці пікетували посольство Росії у Києві

Про це повідомив народний депутат від "УДАРу" Юрій Савчук.

"Люди дуже швидко організувалися та проводять пікет під посольством. Наразі під будівлею перебувають понад 300 осіб. Але кількість мітингувальників постійно зростає", - сказав народний депутат.

Крім того, додав "ударівець", люди які стоять під посольством, закликають всі автомобілі, які проїжджають повз, зупинятися, а їхніх водіїв приєднуватися до пікету.

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За його словами, ніхто до мітингувальників з посольства Росії не вийшов.

Як повідомляв УНІАН, 1 березня, Рада Федерації Росії одноголосно прийняла пропозицію президента Росії Володимира Путіна про введення військ в Україну.

«Розглянувши звернення президента РФ, і виходячи з інтересів і безпеки життя громадян РФ, наших співвітчизників та особового складу військового контингенту збройних сил РФ, що дислокуються у відповідності з міжнародним договорами на території України , Автономна Республіка Крим, відповідно до пункту « г » частини 1 статті 102 Конституції Російської Федерації Рада Федерації Федеральних Зборів Російської Федерації постановляє: дати згоду президенту РФ на використання Збройних сил Російської Федерації на території України до нормалізації суспільно -політичної обстановки в цій країні» , - йдеться в рішенні верхньої палати російського парламенту.

Постанова набирає чинності з дня її прийняття.