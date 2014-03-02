Львівська облрада просить мешканців Криму не допустити розколу України

Про це йдеться в заяві Львівської облради, ухваленої сьогодні під час позачергової сесії, повідомляє прес-служба «УДАРу».

Відповідну заяву було зачитано українською, російською та татарською мовами.

В ній зазначається, що «ми – єдиний народ, який хоче жити у взаємній згоді мирі та справедливості».

«Українці, до якого б етносу вони не належали, будучи мешканцями Криму чи Львівщини - мають право на свободу пересування, підприємництво і гарантії безпеки з боку держави. Але те, що сьогодні відбувається в Криму, це не просто результат багаторічної ворожнечі, яку розпалювали між нами. Ми маємо надію, що ви розумієте, що вторгнення військ Російської Федерації насправді спричинить розорення і без того небагатого населення півострову, зробить бідняками більшість з вас, хто живе від літа до літа», - наголошується в заяві.

У Львівській облдраді зауважили, що львів'яни не хочуть, щоб Крим з курортної території перетворився на гарячу точку. Депутати підкреслили, що для більшості українців, де б вони не проживали, в Сімферополі чи в Трускавці, Російська Федерація, яка нахабно намагається відібрати Крим у держави, яка сьогодні дійсно є полярною політично, перетвориться в банального окупанта.

«Більшість українців Західної України ніколи не виступали прихильниками загострення міжнаціональної ситуації. Крим - це частина великої держави Україна, де мають право жити, працювати поруч, виховувати дітей у сім’ях і росіяни, і кримські татари, і українці Заходу та Сходу. Ми не хочемо попрощатися з Кримом тільки тому, що президенту сусідньої країни це вигідно», - йдеться в заяві.