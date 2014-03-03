Туск: Світ стоїть на межі конфлікту
Порушення миру в Україні може мати серйозні наслідки для світу загалом і для Польщі, вважає прем’єр цієї країни Дональд Туск
Як повідомляє Радіо Свобода про це глава польського уряду заявив під час брифінгу.
"Світ опинився на межі конфлікту, ймовірні наслідки якого він ще не усвідомлює. Не всі в Європі розуміють, що відбувається", – вважає Туск.
Він підкреслив, що Україна заслуговує на повну міжнародну підтримку. "Українці сьогодні мусять дізнатися, що вони мають справжніх друзів", – заявляє польський прем'єр.
Туска вважає, що те, що відбувається в Україні – це своєрідний іспит, який впливатиме на стосунки між народами та державами впродовж наступних десятиліть.
"Стоячи перед загрозою, яка виникає з цієї ситуації мусимо солідаризуватися з тими, які відчувають загрозу та страх. Мусимо тісніше співпрацювати тут, у Польщі. Такі ситуації вимагають особливої солідарності та єдності поляків", – заявив Дональд Туск.
У свою чергу президент Польщі Броніслав Коморовський оголосив, що у понеділок вранці відбудеться позачергове засідання Ради національної безпеки, присвячене Україні.
"Ситуація дуже серйозна, щоб не сказати драматична. Йдеться про порушення 4 статті Північноатлантичної хартії", – наголосив він.
Коморовський зазначив, що можлива поява російської армії на території України спричиняє у поляків відчуття загрози безпеці Польщі.