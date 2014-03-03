Росіяни зі світлошумовими гранатами захопили зброю в українській частині в Бельбеку

Про це "Української правди" розповів солдат роти охорони частини 4515 Роман Береговий.

"Росіяни приїхали сюди три доби тому. Спочатку вони зайняли будинок, де зал обслуговування делегацій, куди прилітали Янукович та інші. Наступного дня зайняли приміщення, де наші літаки стояли, потім оточили караул " , - розповів він.

"Сьогодні росіяни штурмували караул, кидали світлошумові гранати. Спочатку сказали здавати зброю. Караул відмовився. А ввечері стали закидати світлошумовими гранатами. Ми не відповідали, бо наказу зверху немає", - додав він.

"Вони забрали зброю. У нас не було наказу вступати в бій. Ми не відповідали на провокації. Здали караул, здали склади" , - додав Береговий .

"Станом на зараз вони зайняли майже всю частину. Залишилася тільки адміністративна будівля і прапор. Ось ми їх зараз охороняємо. Зайняли оборону " , - сказав він.

При цьому Береговий підкреслив, що командир частини і вся частина готові боротися.