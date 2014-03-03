Шульц вважає, що Україну та РФ може "помирити" ОБСЄ

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це Шульц сказав у спеціальній заяві з приводу останніх подій у Криму.

"Ми опинилися в дуже делікатній, навіть драматичній ситуації. Тому треба спробувати уникнути насильницької конфронтації та перейти до діалогу. Організація з безпеки та співробітництва в Європі має взяти справу в свої руки", - сказав Шульц.

"Я сподіваюся, що до Києва і Москви терміново прибудуть посланці, здатні говорити з Україною та Росією. У цій ситуації дуже добре зрозуміло, що ті, хто веде розмову між собою, не повинні один одному показувати язика. Нині потрібен діалог", - додав президент Європарламенту.