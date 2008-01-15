У Ющенка згодні ще трохи почекати з головою СБУ

У Секретаріаті Президента України сподіваються, що 18 січня парламент затвердить Валентина НАЛИВАЙЧЕНКА на посаді голови СБУ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив заступник глави Секретаріату Президента Ігор ПУКШИН, коментуючи сьогоднішнє рішення Верховної Ради про перенесення розгляду кандидатури В.НАЛИВАЙЧЕНКА на п’ятницю.

Він сказав: «Це право депутатів, це їхнє право, але я сподіваюсь, що все ж таки Верховна Рада дасть згоду на призначення Валентина Олександровича НАЛИВАЙЧЕНКА головою СБУ».

Як повідомляв УНІАН, 19 грудня Президент України Віктор ЮЩЕНКО вніс до Верховної Ради України подання про призначення В.НАЛИВАЙЧЕНКА головою СБУ.

Зараз В.НАЛИВАЙЧЕНКО очолює Службу безпеки у статусі виконувача обов’язків.