Проросійські активісти напали на екс-губернатора Донбасу
19:55, 03 березня 2014Політика
1 0
3 березня під час захоплення Донецької ОДА мітингувальники напали на екс-губернатора Донецької області Андрія Шишацького.
На Шишацького напали / Телеканал Донбас
На кадрах телеканалу Донбас видно, як група людей, серед яких і людина з російським прапором в руках, б'ють Шишацького.
Екс-губернатора відбивають від нападників, втручається міліція, а спецпідрозділ СБУ прикриває його відхід.
Читайте такожВ Одесі безлад біля будівлі облдержадміністрації (фото)
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter