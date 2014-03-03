Проросійські активісти напали на екс-губернатора Донбасу

19:55, 03 березня 2014
Політика
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3 березня під час захоплення Донецької ОДА мітингувальники напали на екс-губернатора Донецької області Андрія Шишацького.

На Шишацкого напали / Телеканал Донбасс

На кадрах телеканалу Донбас видно, як група людей, серед яких і людина з російським прапором в руках, б'ють Шишацького.

Екс-губернатора відбивають від нападників, втручається міліція, а спецпідрозділ СБУ прикриває його відхід.

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