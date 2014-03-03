Ештон розказала, коли ЄС задіє адресні санкції проти Росії



Як повідомляє власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це Ештон заявила на прес-конференції після екстреного засідання Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ, яка обговорювала ситуацію на Кримському півострові.

”В разі відсутності кроків по деескалації ми розглянемо заходи, які можуть мати наслідки для двосторонніх відносин між ЄС та Росією, наприклад, призупинення двосторонніх переговорів щодо візових питань”, - сказала Ештон.

На запитання, які кроки становитимуть деескалацію, Ештон назвала повернення російських військових до їхніх казарм, припинення польотів російської військової авіації над українською територією і припинення пересувань російських військ та БТРів у Криму.

Вона також сказала, що цього тижня лідери ЄС зберуться на екстрений саміт для обговорення ситуації в Криму. За даними дипломатичних джерел саміт відбудеться у четвер, 6 березня, у Брюсселі.