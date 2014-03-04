Путін вважає легітимним керівництво Криму

Про це президент РФ заявив у ході прес-конференції 4 березня, яку транслюють ряд телеканалів.

За словами Путіна, на сесії парламенту при обранні Аксьонова були дотримані всі законні процедури і не було ніяких порушень.

Влада в Україні вважає Аксьонова нелегітимним головою Криму.

Зокрема, Виконуючий обов'язки Президента України, голова Верховної Ради України Олександр Турчинов видав указ про незаконність обрання Сергія Аксьонова головою Ради міністрів Автономної Республіки Крим, оскільки його призначення було здійснено з низкою порушень Конституції України, Криму і ряду законів.