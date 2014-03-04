Януковичу і його близьким заборонили в'їзд до Литви

Про це повідомляється на сайті МЗС республіки.

У «чорний список», за даними відомства, включені 18 осіб, підозрювані в порушенні прав людини і «невиправданому застосуванні сили проти мирних демонстрантів».

Глава МЗС Лінас Лінкявічюс, як передає Лента.ру з посиланням на Delfi.lt, розповів, що в список включений зокрема і відсторонений від влади президент Віктор Янукович. Також в'їзд до Литви вирішили заборонити колишнім керівникам силових структур України.

«Чорний список» осіб, щодо яких діятимуть санкції, вже передано Департаменту міграції.

Раніше стало відомо, що Швейцарія і Австрія вирішили заморозити активи колишніх українських чиновників на своїй території - в разі, якщо такі будуть знайдені. У «чорний список», оприлюднений швейцарськими властями, поряд з Віктором Януковичем були включені колишні представники українського уряду.

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Литва також відкликала для консультацій свого посла з Росії. МЗС республіки заявило, що таке рішення пов'язане з діями Росії проти суверенітету і територіальної цілісності України. Відомство також висловило підтримку територіальної цілісності і суверенітету України, розцінивши нещодавнє рішення Ради Федерації РФ (про можливості використання російських військ на українській території) як «грубе порушення міжнародного права».