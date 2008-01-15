У ПР розповіли, як треба позбавляти їх недоторканності
Все інше – дешевий самопіар
Для того, щоб реально скасувати депутатську недоторканість, потрібно готувати та вносити зміни до Конституції. Про це заявив нардеп від Партії регіонів Іван Попеску телеканалу „Рада”, коментуючи позицію Партії регіонів з питань введення імперативного мандату, скасування депутатських пільг та депутатської недоторканості.
”Що стосується скасування депутатських пільг, то частина з них вже зняті статтею 57 Закону України „Про державний бюджет на 2008 рік” та статтею 20 Закону України „Про статус народного депутат України”, - цитує нардепа сайт ПР. - Задля скасування решти пільг потрібно просто подивитись, що тут можна ще зробити. Це цілком можливо”.
”Але що стосується скасування недоторканості народних депутатів, то це питання конституційної норми, - додав Попеску. - Партія регіонів вважає недоцільним займатися дешевим самопіаром на рівні законопроекту про скасування депутатської недоторканості, як це роблять представники коаліції”.