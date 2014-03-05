Порошенко знову їде до Криму

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на брифінгу в Києві.

За словами Порошенка, він планує поспілкуватися з військовими, місцевими жителями для того, аби вони відчували зв'язок і підтримку.

Також він зауважив, що мова йтиме про економічні питання.

Читайте такожРішення ВР Криму про проведення референдуму незаконне - ПорошенкоЯк повідомляв УНІАН, Порошенко 28 лютого літав до Криму як офіційний представник Верховної Ради для врегулювання ситуації на півострові.

Водночас він не зміг потрапити в будівлю кримського парламенту. Радикально налаштовані мешканці освистали депутата, кидали в нього папірцями, скандували "Росія", "Беркут", "Геть з Криму".

Порошенко намагався пояснити, що приїхав на мирні переговори, проте його ніхто не слухав.