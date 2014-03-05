У Криму викрали генерал-полковника Держприкордонслужби

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Держприкордонслужби.

Коваля викрали сьогодні близько 16.00 поблизу Ялтинської девізії морської охорони.

За попередньою інформацією, група у складі близько 40 осіб, серед яких переважно були байкери, оточила Коваля, який був ще з декількома людьми, відтіснили його від цих людей і “силоміць посадили в позашляховик”.

У прес-службі повідомили, що прикордонники докладають всіх зусиль, щоб з'ясувати місцезнаходження Коваля.

При цьому зазначається, що, за попередньою інформацією, він на даний час може перебувати у Севастополі.