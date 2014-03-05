У Криму викрали генерал-полковника Держприкордонслужби
18:15, 05 березня 2014Політика
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В Криму викрали директора Департаменту персоналу Адміністрації Державної прикордонної служби України Михайла Коваля.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Держприкордонслужби.
Коваля викрали сьогодні близько 16.00 поблизу Ялтинської девізії морської охорони.
За попередньою інформацією, група у складі близько 40 осіб, серед яких переважно були байкери, оточила Коваля, який був ще з декількома людьми, відтіснили його від цих людей і “силоміць посадили в позашляховик”.
У прес-службі повідомили, що прикордонники докладають всіх зусиль, щоб з'ясувати місцезнаходження Коваля.
При цьому зазначається, що, за попередньою інформацією, він на даний час може перебувати у Севастополі.
Михайло Коваль / УП
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