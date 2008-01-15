Пожежна машина в сосну: Ющенку радять, за що дати орден №1

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект закону «Про внесення змін до Закону України «Про державні нагороди України» щодо заснування ордена Свободи та медалі «За врятоване життя».

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосувало 237 із 442 народних депутатів, зареєстрованих у залі. Не голосували у повному складі фракції КПУ та Партії регіонів (лише один народний депутат від фракції ПР проголосував «за»).

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор ЮЩЕНКО вніс до Верховної Ради законопроект “Про внесення змін до Закону України “Про державні нагороди України” у грудні 2007 року.

Законопроект пропонує розширити систему державних нагород України, встановивши дві нові державні відзнаки: орден Свободи – для відзначення особливих заслуг громадян в утвердженні суверенітету та незалежності України, консолідації українського суспільства, розвитку демократії, соціально-економічних і політичних реформ, відстоювання конституційних прав і свобод людини і громадянина та медаль “За врятоване життя” – для нагородження громадян за врятування життя людини, активну благодійну, гуманістичну та іншу діяльність у справі охорони здоров`я громадян, запобігання нещасним випадкам з людьми.

Питання про нові нагороди викликало дискусію в залі, пише Українська правда. Зокрема регіонал Валерій Бондик зауважив, що "якщо орден Свободи вводиться і вручається іноземцям, то може президенту не терпиться вручити орден Свободи своєму куму в Грузії".

"А щодо медалі за врятоване життя, то я вважаю, що це дуже фахова пропозиція, але треба розробити положення і нагородити президента орденом №1 за те, що він штовхав пожежну машину, поки вона не вперлась в сосну", - зіронізував Бондик.

На що заступник голови секретаріату президента Марина Ставнійчук, яка представляла ініціативу президента, запропонувала регіоналу з повагою ставитися до інституту президентства незалежно від того, яке прізвище голови держави.