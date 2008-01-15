ВР відмовилася продовжувати мораторій на продаж землі

Верховна Рада України не підтримала в першому читанні проект закону «Про внесення змін до пунктів 14 і 15 розділу Х «Перехідні положення» Земельного кодексу України», внесеного народним депутатом України Олександром ТКАЧЕНКОМ (фракція КПУ).

Як передає кореспондент УНІАН, за даний законопроект проголосувало 177 (при необхідних 226 – УНІАН) із 406 народних депутатів, зареєстрованих у залі.

Даним законопроектом пропонувалося продовжити мораторій на продаж земельних ділянок сільськогосподарського призначення до 1 січня 2011 року.

Також парламент відхилив законопроект «Про внесення змін до розділу Х «Перехідні положення» Земельного кодексу України», внесеного народним депутатом України Катериною ВАЩУК (фракція Блоку Литвина). За це рішення проголосувало 187 із 404 народних депутатів, зареєстрованих у залі.

Даним законопроектом передбачалося продовження мораторію на продаж земельних ділянок сільськогосподарського призначення до 1 січня 2010 року.

Не голосували за ці законопроекти майже у повному складі фракції “Наша Україна – Народна самооборона” та БЮТ.

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК зазначив, що ці законопроекти на сьогодні є неактуальними, оскільки в законі про державний бюджет на 2008 рік «фактично безстроково продовжено мораторій». Він нагадав, що цей мораторій триватиме до ухвалення законів про ринок землі та земельний кадастр.

Як повідомляв УНІАН, закон України «Про Державний бюджет України на 2008 рік і про внесення змін до деяких законодавчих актів України» передбачено продовження мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення до ухвалення законів «Про державний земельний кадастр» і «Про ринок земель».

Цим законом внесено зміни до розділу Х «Перехідні положення» Земельного кодексу України, замінивши слова «до 1 січня 2008 року» словами «до набуття чинності законів України про державний земельний кадастр і про ринок земель».

Проекти законів, що регулюють ринок земель, уряд має підготувати і передати до парламенту в першому кварталі 2008 року.