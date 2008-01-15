ВР не схотіла полегшити шлях кандидатам у нардепи

Верховна Рада не підтримала в першому читанні проект закону «Про внесення змін до закону України «Про вибори народних депутатів України” (щодо порядку прийняття рішення про реєстрацію обраного народного депутата України).

Як передає кореспондент УНІАН, “за” даний законопроект проголосували лише 224 із 443 народних депутатів, зареєстрованих у залі.

Парламент також не підтримав пропозицію відправити даний законопроект на доопрацювання, в результаті чого він вважається відхиленим.

Даним законопроектом передбачалося скоротити термін реєстрації обраного народного депутата України. Зокрема, в законопроекті пропонувалося, що ЦВК не пізніш як на другий день після отримання документів приймає рішення про реєстрацію обраної особи народним депутатом.

В нині чинному законі передбачено, що ЦВК має це зробити «у строк не раніше, як на 6 день з дня отримання відповідного рішення» ВР України.