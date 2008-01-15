Регіонали хочуть скасовувати пільги за своїми правилами

Сьогодні фракція Партії регіонів у Верховній Раді зареєструвала законопроект про скасування депутатських пільг, який повторює ті засади, принципи та ініціативи, які були проголосовані Коаліцією національної єдності у вересні минулого року. Про це повідомила прес-служба Партії регіонів.

У зв’язку з тим, що Президент тоді не підписав ухвалений коаліцією закон, Партія регіонів сьогодні знов повернулася до того, щоб поновити голосування у Верховній Раді і остаточно скасувати усі депутатські пільги, йдеться у повідомленні.